مصدر بالزمالك لمصراوي: جلسة مع أوباما خلال ساعات لحسم تجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي الأبيض ستعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، لحسم تجديد تعاقده.

وكان أوباما كتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع "انستجرام": "الموعد رقم (10)!!.. سجل يا تاريخ".

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم عقد جلسة مع يوسف أوباما خلال ساعات لتجديد عقده وتسليمه مقدم التعاقد".

جدير بالذكر أن حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد في تصريحات سابقة، أن المفاوضات مع أوباما تسير بصورة جيدة وهناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.