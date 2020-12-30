المقاولون يحقق أول فوز له في الدوري بثنائية في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح المقاولون العرب في تحقيق أول فوز له في مسابقة الدوري الموسم الحالي، بعدما خسر أول 3 مباريات له في البطولة.

وحقق المقاولون الفوز بنتيجة 2-0 على البنك الأهلي في مباراة الجولة الـ5 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان المقاولون قد خسر أمام الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي، وتأجلت مباراة له أمام الإسماعيلي بسبب مباراة النجم الساحلي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحصل المقاولون العرب على أول 3 نقاط له في الدوري بالمركز الـ17 بترتيب الجدول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الـ8.

وشهدت الدقيقة الأولى من أحداث المباراة، هدف مبكر أحرزه أحمد علي مهاجم البنك الأهلي، لكن حكم المباراة استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ليقرر بعد ذلك الغاء الهدف.

واثبتت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد على أحمد علي مهاجم البنك الأهلي قبل احرازه للهدف.

وسجل لويس هنستروزا الهدف الأول للمقاولون العرب في الدقيقة 59، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني بالدقيقة 85.