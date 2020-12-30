ليفربول تدخل الفئة الثالثة.. الجماهير تغيب عن بريميرليج مجدداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، دخول مدينة ليفربول في الفئة الثالثة من القيود الموضوعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ودخلت مدينة ليفربول الفئة الثالثة، بعدما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وكانت الجماهير الإنجليزية غابت عن مدرجات بطولة "بريميرليج" منذ شهر مارس الماضي، وذلك بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تسببت في توقف النشاط الكروي حتى شهر يونيو الماضي، قبل استئناف النشاط في غياب الجمهور.

وعادت الجماهير مجدداً إلى مدرجات "بريميرليج"، بعدما وافقت الحكومة البريطانية على عودة الجماهير الإنجليزية إلى ملاعب كرة القدم "بأعداد محدودة" منذ 2 ديسمبر الماضي تبعًا لقيود معينة.

وقامت السلطات الإنجليزية بتحديد المناطق التي سيتم تصنيفها بالفئات المختلفة، سواء كانت بالفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وبعد إدراج مدينة ليفربول إلى الفئة الثالثة من القيود الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، سيتم منع الجماهير من حضور المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

جدير بالذكر أن ناديا ليفربول وإيفرتون هما الفريقان الوحيدان الذي كان بإمكانهما استضافة الجماهير بعدد ألفي مشجع لوقوعهما في الفئة الثانية، ولكن بعد إدراج المدينة إلى الفئة الثالثة، ستغيب الجماهير تماماً عن مدرجات "بريميرليج" مرة أخرى.