أبرزها الدومينو والطاولة.. وزير الرياضة يصدر قرارًا بتشكيل اتحاد الألعاب الترفيهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:
أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية .
وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من أحمد عاطف عبدالعليم البكري رئيسا، ورمضان شعبان سليمان نائباً ، ومحمود أحمد شلبي أميناً للصندوق.
كما تضمن التشكيل عضوية كلا من: أحمد عباس، وحازم محمدين سلمان، وأحمد مصطفي يوسف، ومصطفي قنديل سيد، ومصطفي إبراهيم أحمد، أعضاء مجلس الإدارة .
وتندرج ألعاب الزهر، والدومينو، والتك بول، وكورف بول، وفوت فولي، طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية اتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .
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