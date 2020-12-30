ميسي يعترف: نعم تحدث مع الرجل الخاص “جوارديولا”

اعترف قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي بأنه تحدث إلى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا.

أقام الثنائي الإسباني والأرجنتيني، شراكة قوية بين مدرب ولاعب خلال فترة وجودهما معًا في برشلونة بين عامي 2008 و2012.

وكان من المرجح أن يعود لم الشمل في مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن قدم ميسي طلب انتقال رسمي، قبل أن يوقف النجم الأرجنتيني خطط الرحيل لما بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث تبدو فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي ممكنة مرة أخرى.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مزيدًا من الزيت على النار، بعد تأكيده على أنه يتحدث مع جوارديولا، لكن النجم الأرجنتيني ادعى أنهما لم يتحدثا عن الاجتماع مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميسي بخصوص تواصله مع الفيلسوف، خلال مقابلة تلفزيونية مطولة مع محطة ‘لا سيكستا’ الإسبانية: “لا أعرف إلى متى كانت آخر دردشة لي مع بيب جوارديولا ، لكننا نتحدث”.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عما إذا كنا سنجتمع مرة أخرى. بيب هو الأفضل بالنسبة لي، لديه شيء خاص ومميز”.

وردًا على سؤال عما إذا كان يتحدث إلى أي شخص حول مستقبله، قال ميسي: “أنا لا أتفاوض كلاعب حر مع أي ناد”.

وأضاف: “كما قلت، ليس لدي أي شيء واضح حتى نهاية الموسم. دعونا نرى ماذا سيحدث”.

كما توقع أن عودة نيمار إلى برشلونة قد لا تكون ممكنة، قائلًا: “عودته ستكون مكلفة للغاية”.

وفي حديثه عن مستقبله مرة أخرى، قال ميسي: “لن أنضم إلى ريال مدريد أو أتلتيكو، هذا مستحيل تمامًا”.

وأضاف: “لا أعرف ما إذا كنت سأغادر برشلونة، سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم”.

واختتم: “آمل أن أكون جزءًا من برشلونة كنادي أيضًا عندما أتقاعد”.