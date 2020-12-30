حالات كورونا اليوم | إصابة سينجرافن لاعب باير ليفركوزن الالماني

بات دالي سينجرافين ثان لاعب في فريق باير ليفركوزن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بالتالي عن مواجهة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وذكر ليفركوزن، اليوم الأربعاء، أن سينجرافن خضع للعزل الذاتي بعدما جاءت عينته الاولى بإحتمالية إيجابية، قبل أن يخضع لفحص آخر أكد تعرضه للإصابة بكورونا.
وأصبح سينجرافن ثان لاعب في مركز الظهير الأيسر في الفريق يصاب بكورونا، بعد زميله ويندل والذي تم إعلان إيجابية عينته يوم الإثنين الماضي عقب عودته من بلاده البرازيل.
ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة.
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