برشلونة يختم عام 2020 بأقل معدل نقاط منذ 17 عامًا!

حقق برشلونة تحت قيادة المدرب رونالد كومان أسوأ بداية في الليجا منذ 17 عامًا، بعدما واصل إهدار النقاط مساء أمس الثلاثاء إثر تعادله امام “إيبار” على ملعب كامب نو، ليتراجع البلوجرانا للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 25 نقطة فقط من 15 جولة في الليجا.

ويعتبر معدل النقاط المحقق هذا الموسم هو أقل عدد من النقاط جمعه برشلونة في الدوري الاسباني منذ موسم 2003/2004 تحت قيادة الهولندي الآخر “فرانك ريكارد” عندما كان لديهم 20 نقطة فقط في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

وشهد ذلك الموسم تعافي النادي في النصف الثاني من الموسم، لينهي الموسم في المركز الثاني برصيد 72 نقطة من 38 مباراة، بفارق خمس نقاط عن فالنسيا بطل الدوري في نهاية المطاف تحت قيادة رافائيل بينيتيز.

وسجل برشلونة حينها رقماً قياسياً جعلهم يجمعون 52 نقطة من مبارياتهم الـ 23 المتبقية في الدوري، بمتوسط 2.2 نقطة في كل مباراة بعد 1.33 فقط لكل مباراة في أول 15 مباراة، فهل يكرر رونالد كومان انجاز مواطنه ريكارد ويعود للمنافسة مع قطبا مدريد الريال وأتليتكو، أم أن الفريق سيواصل هذا التذبذب في المستوى في مرحلة العودة.

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