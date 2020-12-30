اخبار مصر | اتحاد الكرة يتراجع عن إلغاء تقنية الفيديو المساعد “VAR”

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبو أندية الدوري المحلي ضرورة استمرار الأستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) مع إنهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية مُتعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي نشره على حسابه الخاص بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء أن الأندية وافقت خلال اجتماعها اليوم مع اللجنة على استمرار العمل بالتقنية رغم المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.

فيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين، عرض أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤيته بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والإجتماع خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها.

أوضح مجاهد أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل إلى وقت لاحق، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعًا من الاتحاد.

وأضاف الاتحاد أن الحاضرين اتفقوا مع اللجنة الثلاثية على ضرورة التمُسك بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة وإعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تم الاتفاق أيضًا على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها اللعبة حاليًا.