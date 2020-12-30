فيربو عن كيكي المحظوظ: “برشلونة صنع 1000 فرصة كي يُسجل، وإيبار بفرصة واحدة سجلوا”!

استقبل برشلونة إيبار في الكامب نو مساء الثلاثاء في فرصة مواتية لإمكانية الصعود إلى المركز الثالث في الدوري الاسباني في حال تحقيق الانتصار، لكن الفريق الضيف استطاع الخروج بنقطة بعد التعادل (1-1) في نهاية المطاف، ويرى مدافع الفريق الكتالوني “جونيور فيربو” أن الخصم كان محظوظاً بالهدف الذي سجلوه من فرصة واحدة.

وكان مدافع ريال بيتيس السابق أحد نقاط الضوء الأكثر إشراقًا في صفوف برشلونة، رغم أنه كان يلعب فقط بسبب إيقاف جوردي ألبا.

وكان فيربو محبطًا بعد المباراة بسبب التعادل الإيجابي أمام ايبار، معتبراً الفريق الضيف بالمحظوظ وأضاف: “كان علينا خلق ألف فرصة لتسجيل هدف وكان لديهم فرصة واضحة سجلوا منها، من الصعب جدًا العودة في النتيجة”.

وتابع: “يؤثر عليك دائمًا عندما يأخذ المنافس زمام المبادرة، لكن اللاعبين الموجودين هنا لسبب ما ولا ينبغي أن يؤثر ذلك علينا. إنه منعرج الموسم والمباريات صعبة وشاقة ولكن لا يزال هناك موسم طويل وسنحاول تغيير هذا الوضع. نريد الفوز في كل مباراة”.

وعلى الرغم من خيبة الأمل الجماعية، كان فيربو سعيدًا بأدائه وبتجربة الخروج إلى أرض الملعب مرة أخرى، وقال: “شعرت أنني بحالة جيدة. شرارة عدم اللعب في كثير من الأحيان ملحوظة، لكنني أتدرب دائمًا إلى أقصى حد. عندما أحصل على الفرص، أحاول الاستفادة منها “.

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