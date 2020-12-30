الاسطورة لوثر ماتيوس: يشكك في استقرار المنتخب الالماني بعد تجديد الثقة في لوف

قال لوثر ماتيوس نجم كرة القدم الألمانية وقائد المنتخب سابقًا، إن الأمور لم تعد على ما يرام داخل المنتخب وأن على يواخيم لوف وقيادة كرة القدم الألمانية الرحيل في حال فشل الفريق خلال نهائيات كأس أمم أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف ماتيوس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن لوف فقد سيطرته على الفريق إلى حد ما في أعقاب النتائج السيئة للمنتخب في الفترة الماضية.

وأنهى المنتخب الألماني عام 2020 بخسارة كبيرة صفر/ 6 أمام نظيره الإسباني في منافسات دوري أمم أوروبا، لكن الاتحاد الألماني أبدى ثقته بالإجماع في قدرة لوف على مواصلة المشوار مع الفريق في أمم أوروبا.

وأوضح ماتيوس: “إذا لم تمض منافسات أمم أوروبا بالشكل الذي نريده وبالطريقة التي نتوقعها فيما يتعلق باللاعبين الموجودين بالفريق، فلن يكون فقط لوف هو من سيغادر منصبه بل كل من وافق على استمراره”.

وفي الوقت الذي أبدى فيه ماتيوس تفهمه لمنح لوف فرصة أخرى عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2018، إلا أنه حذر الاتحاد الألماني للعبة من أن الجماهير بدأت تفقد الثقة، مؤكدًا أن الاتحاد يستخف بذلك.

ووصف ماتيوس، حامل الرقم القياسي في اللعب بقميص المنتخب الألماني برصيد 150 مباراة كما أنه قائد الفريق الفائز بكأس العالم 1990، النتيجة الكارثية التي تعرض لها المنتخب في إسبانيا بالاستثناء، لكنه أكد أن لوف لم يعد يتمتع بالسيطرة في الفريق مثلما كان الأمر في الماضي.

وتابع: “حينما أنظر إلى الموقف بأكمله وأتذكر المباريات التي خاضها الفريق قبل مواجهة إسبانيا، والتي كان الفريق بالكاد يحقق الفوز بها أو يتلقى هدفا في شباكه في اللحظات الأخيرة، حينها أفهم أن الأمور لا تسير على ما يرام”.

وقال لوف إن تصريحات لوف لم تعد واضحة ومفهومة مثلما كان الأمر في الماضي، كما انتقد عدم اللامبالاة التي ابداها لوف وهو جالس على مقاعد البدلاء خاصة أمام إسبانيا، مؤكدًا أن لوف أعطى انطباعًا بأنه هو فقط الذي يعرف كيفية التصرف دون الأخرين.

ومع ذلك فقد أكد ماتيوس أنه لا زال يأمل في أن يتمكن لوف من قيادة الفريق نحو تحول جديد للمنتخب لكي يظهر بشكل مختلف، وذلك رغم القرعة الصعبة التي أوقعت المنتخب الألماني في مواجهة كل من فرنسا حاملة لقب كأس العالم والبرتغال حاملة لقب أمم أوروبا بالإضافة إلى منتخب المجر.

وقال ماتيوس: “أريد أن يعود لوف إلى المسار الصحيح من أجل نفسه ومن أجل الكرة الألمانية”.