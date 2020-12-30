الامارات | إلغاء مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي توتنهام هوتسبير إن مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه فولهام التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، ألغيت بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف فولهام.
وأضاف توتنهام في بيان "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وطاقمه المعاون، سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".
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