شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحقق أول انتصار في الدوري بتغلبه على البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حقق المقاولون العرب أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، بعد تغلبه على البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شئ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

سجل ثنائية المقاولون كل من لويس هينستروزا، في الدقيقة 58، وسيف الدين الجزيري، في الدقيقة 85.

وحصد المقاولون بهذا الفوز أول 3 نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة الخامسة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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