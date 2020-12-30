شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد عودة أجايي وجيرالدو للمران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.

وتعرض أجايي للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ،إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.