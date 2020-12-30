شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على تعيين «وهبة» مديرًا فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين محمد وهبة، المدرب العام، مديراً فنياً للفريق الكروى، حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرازيلى ريكاردو، الذى تم توجيه الشكر له عقب الخسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ليستقر فى نهاية الأمر مسؤولو النادى على إسناد المهمة الفنية لمحمد وهبة، خاصة بعدما قاد الدراويش لأول فوز فى الدورى على حساب أسوان، فى المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء بهدفين نظيفين.

استعاد بهما الفريق ذاكرة الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام الإنتاج الحربى والبنك الأهلى والخسارة أمام الجونة وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم الاستقرار على تعيين وهبة بعد فشل المفاوضات مع أكثر من مدير فنى أجنبى، على رأسهم الهولندى مارك فوتا، الذى حضر للإسماعيلية سراً وشاهد مباراة الفريق أمام البنك الأهلى، التى انتهت بالتعادل السلبى، وطلب رحيل أكثر من 5 لاعبين فى الانتقالات الشتوية، بالإضافة لاشتراطه الحصول على 50 ألف دولار شهريا.