شكرا لقرائتكم خبر عن جالطة سراي يخطط للتعاقد مع «تريزيجيه» في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبوركس»، التركية، أن نادى جالطة سراى التركى يخطط إلى التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.وقالت الصحيفة إن جالطة سراى، متصدر الدورى التركى، يرغب فى ضم تريزيجيه لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائى بعد تألق اللاعب اللافت مع فريقه فى الدورى الإنجليزى.

وأكدت الصحيفة أن رئيس نادى جالطة سراى وعد الجماهير بالتعاقد مع نجمين أجنبيين، حيث لن ينتظر لليوم الأخير من الانتقالات لتدعيم الصفوف، وكان الفرعون المصرى من قبل على رادار جالطة سراى، عندما كان اللاعب فى صفوف قاسم باشا، قبل أن يقرر اللاعب الرحيل لأستون فيلا فى صيف 2019.وأوضحت الصحيفة أن النادى التركى سيجد صعوبة بالغة فى الحصول على خدمات تريزيجيه، لاسيما بعدما أصبح من العناصر الهامة والمؤثرة فى فريق أستون فيلا، وأصبح معشوق جماهير الفيلانز خلال فترة قصيرة، نظرًا لتقديمه أداءً متميزاً منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من نادى قاسم باشا التركى. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى جالطة سراى يعلمون مدى صعوبة استغناء نادى أستون فيلا عن اللاعب، ولكن سيقاتلون من أجل الحصول على خدمات «تريزيجيه» لتدعيم صفوف الفريق فى يناير القادم.

وشارك الفرعون المصرى فى 10 مباريات مع أستون فيلا، خلال الموسم، فى مختلف البطولات المحلية، ساهم من خلالها بهدفين دون أن يسجل، ولكنه غاب عن الفيلانز خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، واستعان دين سميث بأنور الغازى وبيرتراند تراورى كبديلين له على الجانب الهجومى.وحافظ فريق أستون فيلا، الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، على سجله خاليا من الهزائم فى جميع المواجهات التى خاضها على مدار شهر ديسمبر الجارى فى مسابقة الدورى الإنجليزى.

صورة زنكوغرافية من صحيفة «سبوركس»