شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة «ساسي» ويتمسك بعدم رحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الكرة بنادى الزمالك رفضها رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتمسكها ببقائه حتى نهاية عقده مع الفريق ورفض العرض الفرنسى الذى تلقاه خلال الأيام القليلة المنقضية.

وينتظر أن تعقد اللجنة جلسة مع مصطفى محمد، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على تعديل تعاقده مع وعده بالسماح له بالاحتراف خلال الفترة المقبلة، وليس فى فترة الانتقالات الشتوية.

وانتظم «مصطفى» فى التدريبات الجماعية للفريق، الثلاثاء، بعدما غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة المنقضية بسبب إصابته بكدمة فى الظهر. وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبى.

وشارك التونسى فرجانى ساسى فى التقسيمة الفنية التى خاضها الفريق الثلاثاء، بعدما غاب عن المشاركة فى التدريبات الأخيرة بسبب شكواه من الإصابة بكدمة فى القدم.

يأتى هذا فى الوقت الذى أنهت فيه اللجنة المشكلة لإدارة النادى، برئاسة المستشار هشام عبدالعزيز، أزمة المستحقات المالية للاعب.. وينتظر أن يتم عقد جلسة معه خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم إجراءات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويواصل الفريق تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة إنبى، المقررة «السبت»، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى. وأعلن الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، سلبية المسحة التى أجريت لعبدالله جمعة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامج تدريبى خاص تحت إشراف الجهاز الطبى، لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات، وشارك «عبدالله» فى جزء من المران بالكرة، الثلاثاء.

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ويجرى محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق اختبارا فنيا «اليوم»، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام إنبى.

وسيحسم الاختبار الفنى بشكل كبير موقف اللاعب من المشاركة فى جزء من المباراة، بعدما أكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات من الناحية الطبية.

فيما رفض البرتغالى جايمى باتشيكو الدفع بحمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للفريق، أمام إنبى، وتحفظ على الوزن الزائد للاعب وعدم وصوله للفورمة المناسبة حتى الآن.

يؤدى «المثلوثى» برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف البرتغالى بيدرو، مخطط الأحمال بالفريق، للارتقاء بقدراته البدنية قبل الدفع به فى المباريات. ووضح من التدريبات الأخيرة أن «باتشيكو» استقر على تثبيت حميد أحداد فى مركز رأس الحربة الصريح. وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعب، طالبه فيها باستغلال الفرص التى تسنح له خلال المباريات، والتركيز الشديد فى المباريات لتفادى إضاعة الفرص السهلة التى قد تسنح له مثلما حدث فى مباراة سموحة الأخيرة.

ويرغب «باتشيكو» فى الاعتماد على أحداد فى مركز رأس الحربة، فى ظل غموض موقف بقاء مصطفى محمد فى الفريق، بعد تلقيه عرضًا فرنسيًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من ناحية أخرى، ينتظم محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق، فى التدريبات الجماعية بعد عشرة أيام.

وأنهى «عبدالشافى» المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى، الذى حدده له الجهاز الطبى، ولم يتبقَّ له سوى مرحلة وحيدة، وتضمن الجرى حول الملعب وتدريبات التقويات داخل صالة الجيمانيزيوم.

غاب «عبدالشافى» عن الزمالك طوال الفترة المنقضية، بسبب تعرضه لكسر فى الترقوة خلال مباراة الأهلى الأخيرة فى الدورى.