شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الاستغناء عن سعد سمير، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وطلب المدير الفنى من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ضرورة إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع إنبى أملاً فى تدعيم خط الدفاع قبل خوض الفريق مباريات بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع موسيمانى المدير الفنى خلال الساعات الماضية للتحضير للمشاركة فى بطولة العالم للأندية، وتحديد القائمة النهائية التى ستشارك فى البطولة، ومناقشة المدير الفنى فى طموحات مجلس الإدارة فى تحقيق مركز متقدم بالبطولة أسوة بما حدث خلال مشاركة الفريق خلال منافسات البطولة فى عهد مانويل جوزيه عندما حصد الفريق المركز الثالث فى البطولة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطيب استقر على وضع لائحة مالية خاصة بالبطولة أملاً فى تحفيز اللاعبين من أجل تقديم عروض قوية تليق بالفريق خلال مشاركته مع أفضل أندية العالم.

سيسيه يحاول المرور من بدر بانون

وفى السياق نفسه، وافقت لجنة التخطيط على إعارة أليو بادجى إلى نادى أنقرة جوجو التركى مقابل 250 ألف يورو لمدة موسم على سبيل الإعارة، كان الخطيب قد تدخل فى اللحظات الأخيرة من أجل عدم بيع اللاعب بشكل نهائى باعتبار أنه لم يحصل على فرصته كاملة خلال مشاركته مع الفريق فى الفترة الماضية، ومن ثم يجب منحه فرصة الظهور بمستوى متميز مع فريق آخر وتقييم تجربته مرة أخرى بدلا من التسرع فى الحكم عليه.

فى شأن آخر، رفض مسؤولو القلعة الحمراء فكرة إلغاء تقنية الفيديو «فار» خلال الاجتماع الذى عُقد الأربعاء فى مقر اتحاد الكرة بحضور كافة أندية الدورى الممتاز، وأكد مسؤولو الأهلى خلال الجلسة أن استمرار تقنية الفار يحقق العدالة التحكيمية ويمنح كل فريق حقه، لافتًا إلى أن الأزمات التحكيمية أصبحت قليلة من الموسم الماضى بعد تطبيق تقنية الفيديو.