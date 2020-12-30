شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يوجه صدمة مدوية لـ«ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الويلزى جاريث بيل، جناح ريال مدريد، المعار إلى توتنهام، صدمة جديدة للنادى الملكى، خلال الموسم الحالى. وقالت شبكة «ديفنسا سنترال»، الإسبانية، إنَّ مسؤولى ريال مدريد يتابعون بقلق بالغ أداء جاريث بيل فى إنجلترا، خلال الموسم الحالى.

وأوضحت أن الريال كان يطمح فى حصول بيل على رضا البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، حتى يضمن تقدم توتنهام بعرض لشراء عقد بيل نهائيًا، الصيف المقبل. وأشارت إلى أنه ليس سرًا أن بدايات بيل للموسم جاءت مخيبة للآمال، وأن توتنهام غير راضٍ عن مردود صفقة الإعارة. وذكرت أن بيل غاب عن 6 مباريات لتوتنهام هذا العام (4 بسبب الإصابة، و2 بسبب قرار فنى).

الويلزى لم يقدم المستوى المطلوب مع توتنهام

وقالت الشبكة الإسبانية إن فلورنتينو بيريز، رئيس الملكى، وزين الدين زيدان، المدير الفنى، لا يرغبان فى رؤية بيل فى البرنابيو بعد الآن. وأضافت أنه إذا لم يرغب توتنهام فى التعاقد مع بيل فى نهاية الموسم، سيبحث ريال مدريد عن وجهة أخرى للجناح الويلزى، ولن يسمح له بالعودة إلى تدريبات الميرنجى أبدا.