شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يعلن تعافى «هالاند» من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مايكل زورك، مدير الكرة بنادى بوروسيا دورتموند، إن النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، تعافى من الإصابة العضلية التى تعرض لها. وقال زورك، فى تصريحات لصحيفة «بيلد»، الألمانية: «عملية التأهيل سارت بشكل جيد، ونتوقع أن يشارك هالاند مرة أخرى مع الفريق أمام فولفسبورج». وأكد زورك أن هالاند قد يعود للمشاركة مع فريقه أمام فولفسبورج، الأحد المقبل، بالدورى الألمانى.

وعانى هالاند من الإصابة، مطلع الشهر الجارى، ليخضع لفترة تأهيل فى قطر. وفاز دورتموند بمباراة واحدة من 4 مباريات خاضها الفريق دون مهاجمه النرويجى، البالغ من العمر 20 عاما، الذى يتصدر ترتيب الهدافين فى الفريق برصيد 10 أهداف. كما تراجع دورتموند للمركز الخامس فى ترتيب الدورى الألمانى بفارق نقطة خلف فولفسبرج، فى الوقت الذى رحل فيه المدرب لوسيان فافر عن منصبه ليحل إدين تيرتسيتش بدلا منه.