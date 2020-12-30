شكرا لقرائتكم خبر عن «ميلان» يستهدف مهاجمًا من الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفنيون في نادى ميلان أعينهم على مهاجم مميز يتألق بعيدا عن أندية القمة في الدورى الإنجليزى الممتاز، لتعزيز صفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة. ويتصدر ميلان ترتيب الدورى الإيطالى حاليا (34 نقطة)، بينما يأمل في شحذ قواه الهجومية كى لا يتوقف عن مسيرة انتصاراته وطموحه في إنهاء حرمانه من اللقب المحلى الغائب منذ 2010-2011.

وقالت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، إن «ميلان يرى في زاها إضافة هجومية قوية للفريق الذي يطمح لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدورى في المواسم الـ9 الماضية». وأشارت إلى أن تألق زاها (ومرونته التكتيكية)، إضافة لأرقامه التهديفية، تثير إعجاب الفنيين في ميلان باللاعب الإيفوارى. ويعد الموسم الجارى الأفضل لزاها، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة مع كريستال بالاس. وكانت حصيلته التهديفية الأفضل هي تسجيل 10 أهداف في موسم (2018- 2019).

وأكدت الصحيفة البريطانية أن «عمر زاها (28 عاما) لا يشكل أزمة للنادى الإيطالى، لا سيما أن اللاعب يمر بأفضل فتراته» وهو ما يسعون لاستغلاله. وتابعت: «ربما يشكل زاها الجزء المفقود من اللغز (لهجوم ميلان)، لكن الصفقة ما تزال في مراحلها المبكرة، وبالتالى يمكن القول إنها حتى الآن تبقى صفقة محتملة». وكان زاها ارتبط بالرحيل عن كريستال بالاس، إذ رفض فريقه عرضا من إيفرتون في صيف 2019، كما ذكرت تقارير عدة أندية أرسنال وتشيلسى وتوتنهام تتطلع لضمه. وينتهى عقد زاها مع كريستال بالاس في يونيو 2023