شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد»: المعاناة دون «زياش» ليست مصادفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق فرانك لامبارد، المدير الفنى لتشيلسى، على تعادل فريقه مع أستون فيلا 1- 1، الثلاثاء الماضى، فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال «لامبارد»، فى تصريحات أبرزتها شبكة سكاى سبورتس: «مررنا بمرحلة صعبة، ونريد التحسين. شاهدنا الفريق بأسلوب لعب جيد. لكن ذلك لم يظهر أمام المرمى».

وأضاف: «نحن مضطرون للحفاظ على النسق لأن الموسم مضغوط. لقد مررنا بوقت عصيب بعض الشىء، وضد أستون فيلا رأيت بعض الأمور التى أحبها».

وتابع: «تراجع مستوى تشيلسى مع غياب (زياش)؟ لا أعتقد أنها مصادفة، لكن فى الوقت نفسه لا يمكننا الأخذ بهذا القول بشكل كامل».

وواصل: «بسبب أسلوب لعب (زياش)، كان الفريق فعالًا للغاية من حيث التمريرات الحاسمة وصنع الفرص، وكنا مرنين للغاية حتى الوقت الذى أُصيب فيه ضد ليدز».

وأتم: «هناك احتمال بأن يكون (زياش) جاهزًا ضد مانشستر سيتى، إذا استمر فى عملية التعافى».