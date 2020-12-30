شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد»: المعاناة دون «زياش» ليست مصادفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق فرانك لامبارد، المدير الفنى لتشيلسى، على تعادل فريقه مع أستون فيلا 1- 1، الثلاثاء الماضى، فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى الممتاز.
وقال «لامبارد»، فى تصريحات أبرزتها شبكة سكاى سبورتس: «مررنا بمرحلة صعبة، ونريد التحسين. شاهدنا الفريق بأسلوب لعب جيد. لكن ذلك لم يظهر أمام المرمى».
وأضاف: «نحن مضطرون للحفاظ على النسق لأن الموسم مضغوط. لقد مررنا بوقت عصيب بعض الشىء، وضد أستون فيلا رأيت بعض الأمور التى أحبها».
وتابع: «تراجع مستوى تشيلسى مع غياب (زياش)؟ لا أعتقد أنها مصادفة، لكن فى الوقت نفسه لا يمكننا الأخذ بهذا القول بشكل كامل».
وواصل: «بسبب أسلوب لعب (زياش)، كان الفريق فعالًا للغاية من حيث التمريرات الحاسمة وصنع الفرص، وكنا مرنين للغاية حتى الوقت الذى أُصيب فيه ضد ليدز».
وأتم: «هناك احتمال بأن يكون (زياش) جاهزًا ضد مانشستر سيتى، إذا استمر فى عملية التعافى».
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