شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يزيد الغموض حول موقف أرسنال من ضم إيسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على الأنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع مواطنه إيسكو ألاركون، نجم ريال مدريد، في يناير المقبل.
وارتبط اسم إيسكو، بالرحيل عن ريال مدريد في انتقالات الشتاء المقبلة، بحثا عن استمرارية المشاركة، في ظل اعتماد مدربه زين الدين زيدان، على الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو، وتردد أن آرسنال هو النادي الأقرب لضم إيسكو، بناء على طلب من أرتيتا، الذي رد بنفسه على تلك الأنباء.
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، «النتائج القليلة الماضية لن تغير من أسلوبنا في التعامل مع نافذة الانتقالات، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن لاعبين بعينهم».
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