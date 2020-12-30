شكرا لقرائتكم خبر عن أندى موري مفاجأة «أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كريج تيلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أن البريطانى آندى موراى، المصنف الأولى عالميا سابقا، سيشارك فى البطولة التى تنطلق فى فبراير ببطاقة دعوة. وتأتى مشاركة موراى فى الدور الرئيسى فى 2021 بعد عامين من خسارته فى الدور الأول أمام الإسبانى روبرتو باوتيستا أجوت، فيما اعتقد وصيف البطل 5 مرات أنها ستكون مباراته الأخيرة. وقال تيلى: «نرحب بعودة آندى إلى ملبورن. اعتزاله كانت لحظة مفعمة بالمشاعر وعودته مرة أخرى، بعد خضوعه لجراحة خطيرة ليشق طريقه فى بطولات المحترفين مرة أخرى، ستكون الحدث الأبرز فى أستراليا المفتوحة فى 2021».

وخضع موراى، الحاصل على ثلاثة ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى، لجراحة فى يناير 2019 لعلاج مشكلة خطيرة أعلى الفخذ، وبعد ذلك بـ9 أشهر حصد لقب أنتويرب. وغاب موراى عن أغلب موسم 2020 بسبب مضاعفات أعلى الفخذ وعانى للعودة لمستواه بعد استئناف المنافسات عقب التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا، وخسر فى الدور الثانى فى أمريكا المفتوحة، وودع فرنسا المفتوحة من الدور الأول.

ويستهل اللاعب، البالغ عمره 33 عاما، مشواره فى 2021، بالمشاركة ببطاقة دعوة فى بطولة ديلراى بيتش المفتوحة، الشهر المقبل. وتأجلت أستراليا المفتوحة 3 أسابيع عن موعدها الأصلى، لتبدأ فى الثامن من فبراير، بسبب القيود الأسترالية لمكافحة تفشى عدوى كوفيد-19. فى نفس السياق أعلن تونى جودسيك، وكيل أعمال أسطورة التنس، روجر فيدرر، غياب السويسرى عن بطولة أستراليا المفتوحة 2021. وقال جودسيك، فى تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس»: «قرر روجر عدم لعب بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021.. لقد أحرز تقدمًا مبهرًا خلال الشهرين الماضيين، فى رحلة التعافى من جراحة الركبة». وتابع: «لكن بعد التشاور مع فريقه، قرر عدم الاستعجال فى العودة إلى الملاعب، حتى يستعيد كامل عافيته، وينافس بشكل قوى على البطولات». وأضاف: «سنبدأ المناقشات فى الأسبوع المقبل، حول مدى إمكانية مشاركة فيدرر فى البطولات، التى تبدأ فى أواخر فبراير».