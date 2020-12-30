شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف عن حاجة كوتينيو لجراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال برشلونة اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط فيليب كوتينيو سيخضع لجراحة بالركبة بعد إصابته خلال التعادل 1-1 مع إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وبدأ كوتينيو، اللقاء من مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني لكنه غادر الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب إجراء كل التغييرات.

وذكر النادي في بيان، «أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى، سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة»، ولم يوضح الفترة التي سيحتاجها لاعب البرازيل للعودة للملاعب.

وسجل كوتينيو، الذي عاد لبرشلونة هذا الموسم بعد إعارة ناجحة إلى بايرن ميونخ، ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في كل المسابقات وسينضم لقائمة المصابين التي تشمل جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو.

ويعاني برشلونة من انطلاقة سيئة لموسم الدوري الإسباني إذ يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراتان. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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