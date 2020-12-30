شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» ضحية جديدة لتخبط «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز توماس توخيل بلقبين للدورى الفرنسى خلال موسمين مع باريس سان جيرمان، وقاده لنهائى دورى أبطال أوروبا، لكن هذا لم يكن كافيا لإرضاء النادى. وربما كان هناك بعض العوامل المؤثرة فى القرار مثل العلاقة المتوترة مع الإدارة، لكنه أصبح أحدث الضحايا للطموحات الضخمة للنادى فى الانضمام للصفوة فى أوروبا عبر التتويج بلقب دورى الأبطال بالتحديد.

و«توخيل» ليس وحيدًا، حيث قاد ماوريتسيو سارى، يوفنتوس، للتتويج بلقب الدورى الإيطالى فى موسمه الأول، لكنه أقيل بعد يوم من الخروج من دور الـ 16 بدورى الأبطال. وهيمن بايرن ميونيخ على لقب الدورى الألمانى خلال 8 مواسم متتالية منذ 2012-2013 لكنه غير 5 مدربين فى هذه الفترة. ولم تعد الهيمنة المحلية مقنعة لأندية مثل بايرن وباريس سان جيرمان ويوفنتوس. ويعتبر سان جيرمان أن الموسم يبدأ عمليا مع أدوار خروج المغلوب بدورى الأبطال، وينتهى مع خروج الفريق. وأنهى سان جيرمان الدورى بفارق 13 و16 و12 نقطة عن أقرب منافس فى آخر 3 مواسم، بينما كان الفارق 31 نقطة فى 2016 وبفارق 83 هدفا. وفى الموسم الحالى ووسط ظروف استثنائية بسبب وباء كوفيد-19 وصل سان جيرمان إلى عيد الميلاد متأخرا بنقطة واحدة عن ثنائى القمة أولمبيك ليون وليل. وقال «توخيل» هذا الشهر: «أهم شىء أننا على مقربة من المركز الأول. فارق نقطة أو نقطتين ليس كبيرا ويمكننا تحقيق سلسلة انتصارات».

وأنفقت الإدارة الحالية للنادى منذ 2011 أكثر من مليار يورو (1.22 مليار دولار) فى التعاقدات مع مجموعة من نخبة نجوم اللعبة، وعينت 4 مدربين، لكن لقب دورى الأبطال بقى عصيا عليهم جميعا، وبدا كسراب سان جيرمان، وأصبح من المعتاد أن يستعرض سان جيرمان قوته فى الدورى الفرنسى، لكنه لم يملك القدرة الكافية على الظفر بلقب الصفوة فى أوروبا الذى يبدو حتى الآن كسراب لا يزول أمام الفريق، ولم تتمكن الإدارة من تحويله إلى واقع بعد نحو عقد كامل من سيطرتها على النادى. خرج سان جيرمان من دور الثمانية 4 مرات متتالية بين 2013 و2016. وفى 2017 بدا أنه سيكسر العقدة حين تفوق 4-0 بملعبه على برشلونة، لكنه كان ضحية واحدة من أشهر انتفاضات دورى الأبطال حين خسر 6-1 فى لقاء الإياب بدور 16. واكتسحه ريال مدريد 5-2 فى نفس المرحلة بموسم 2017-2018، كما ودع المسابقة من نفس الدور أمام مانشستر يونايتد فى موسم 2018-2019 بعد ركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة. ووصل سان جيرمان للنهائى فى الموسم الماضى وخسر 0-1 من بايرن، ويشعر البعض أن قلة التنافس فى الدورى الفرنسى تعوق حلمه الأوروبى.

وقال خافيير باستورى، اللاعب السابق لسان جيرمان، فى مقابلة لمحطة (تى.واى.سى) الرياضية فى بلده الأرجنتين: «مباريات الدورى الفرنسى عادة ما تحسم فى الشوط الأول ولا تحتاج الاستمرار بنفس الإيقاع خلال 90 دقيقة». وأضاف: «تلاحظ فى دورى الأبطال أنه لا يمكن أن تغفل لثانية واحدة. أحيانا فى فرنسا يمكن أن تخوض شهرا فى مباريات تتطلب القليل من الجهد».