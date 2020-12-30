شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في الفريق الضيف.
وكان من المقرر أن يلتقي توتنهام مع فولهام في الأسبوع الـ16، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول المسابقة بـ26 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الـ18 بـ11 نقطة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.