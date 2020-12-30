شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في الفريق الضيف.

وكان من المقرر أن يلتقي توتنهام مع فولهام في الأسبوع الـ16، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول المسابقة بـ26 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الـ18 بـ11 نقطة.