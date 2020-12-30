نصر عدن يحرز بطولة العاب القوى للفتيات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرزت فتيات نادي نصر عدن بطولة العاب القوى للفتيات التي نظمتها لجنة رياضة المرأة في مضمار الفقيد محمد صالح العولقي باستاد 22 مايو بالمدينة الرياضية بالشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن



و احتلت فتيات مديرية التواهي في المركز الثاني، فيما احتلت فتيات مديرية الشيخ عثمان المركز الثالث في الترتيب الفرقي للبطولة .

وشارك في السباق 40 عداءة يمثلن مديريات المحافظة و نادي النصر بمديرية دار سعد، حيث تنافسن على سباقات 100 متر و 200 متر و400 متر و 800 متر و 1500 متر وسباق التتابع .

و أسفرت الترتيب الفردي للسباق على النحو التالي :

سباق 100 متر:

الأول روان منير عبدالله - نادي النصر

الثاني سماح احمد صالح - مديرية المنصورة

الثالث قبلة أحمد - مديرية التواهي.

سباق 200 متر :

الأول وحيدة صالح محمد - مديرية التواهي

الثاني رقية هاني علي - مديرية الشيخ عثمان

الثالث مريم محمد حسن - نادي النصر

سباق 400:

الأول مانو محمد حسن - نادي النصر

الثاني حسنين وكيل غالب - مديرية المنصورة

الثالث نوال منير -مديرية التواهي

سباق 800 متر:

الأول رهاف وجدي سعيد - نادي النصر

الثاني إجلال عمار سعيد- مديرية الشيخ عثمان

الثالث حنين محمد عوض - مديرية دار سعد

سباق 100×4 متر:

الأول - نادي نصر عدن

الثاني - مديرية التواهي

الثالث - مديرية دار سعد.

وفي ختام فعاليات البطولة قام وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة و مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة المهندس عبدالله عبدالقادر و رئيسة اتحاد الرياضة النسوية بعدن نوال وارس، بتكريم لاعبات النصر بكأس البطولة ولاعبات مديرية التواهي بكاس الوصيف، ولاعبات مديرية الشيخ عثمان بكأس المركز الثالث، كما تم تكريم العداءات الحائزات على المراكز الثلاثة الأولي في الترتيب الفردي بالميداليات الملونة .