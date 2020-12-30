شكرا لقرائتكم خبر عن «نادر» مدافع الجولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سطع نجم مدافع نادي أبها اللاعب نادر الشراري من خلال الجولات الماضية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبرز الشراري 24 عاماً، في مركز قلب الدفاع لنادي أبها، متربعاً من خلال المستويات القوية التي قدمها اللاعب قائمة أفضل المدافعين في الدوري إلى جانب الدولي المصري أحمد حجازي بعد أن كان قد اقتحم قائمة فريق أفضل اللاعبين في الجولة السابعة إلى جانب المدافع علي البليهي لاعب نادي الهلال، إذ يعد الشراري من أفضل الأسماء المحلية في مركز قلب الدفاع هذا الموسم. من جهتها طالبت جماهير نادي أبها من مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي الاعتماد على نادر بشكل أساسي فيما تبقى من مباريات لفريق أبها خصوصاً وان الشراري شكل ثنائيا مع المدافع مهدي تهرات وساهما في تحقيق آمال وتطلعات جماهير أبها في الجولات الماضية.



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