شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3 ملايين شجرة في مواقع وزارة الرياضة والان مع التفاصيل
وبموجب هذه المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما بزراعة 3 ملايين شجرة محلية في المواقع التابعة لوزارة الرياضة، لدعم جهود حماية البيئة في المملكة، بالإضافة إلى دعم الفعاليات التوعوية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشاركة في الحملات الإعلامية ووسائل التوعية والبيئة.
وتأتي هذه الخطوة لرفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومساهمة الرياضيين والمشجعين والمسؤولين في دعم الشأن البيئي، والسعي نحو تعزيز التكامل بين الوزارتين، بما يحقق المصلحة العامة وخدمة أهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 3 ملايين شجرة في مواقع وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.