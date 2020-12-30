"سجل يا تاريخ".. رسالة غامضة من "أوباما" لاعب الزمالك تكشف تفاصيل نهاية عقده

في ظل أزمة تجديد عقده مع الفريق الأبيض، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال أيام وتحديدا مطلع شهر يناير المقبل، وجه يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رسالة غاضبة إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وكتب لاعب الزمالك، إشارة غاضبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «الموعد رقم 10 وبها علامة تعجب غاضبة وسجل يا تاريخ». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، تبحث عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، وكشف أيمن يوسف مؤخرا، عن عقد جلسة مع اللاعب من أجل إنهاء هذا الأمر وهو ما لم يحدث إلى الأن خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادي خلال أيام.

ونجح يوسف أوباما، في قيادة الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة خلال الجولة الماضية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام، وقدم أداء مميز خلالها وحصل على ركلة جزاء أحرز منها المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول.

وكان أوباما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، مؤخرا، وابتعد عن مواجهة الزمالك أمام الأهلي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي اقيمت الشهر الماضي، وحقق الأحمر الفوز والتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ويلتقي الزمالك أمام إنبي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام على ستاد بتروسبورت، حيث يأمل الفريق في الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث من المسابقة، بعد خوض ثلاثة مباريات.