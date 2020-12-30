مران الأهلي.. محاضرة موسيماني للاعبين.. وانتظام ربيعة وأفشة وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي

أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق، عصر اليوم الأربعاء مسحة طبية استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة.

يذكر ان الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا الخميس قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

وانتظم رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة

وخاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أمس عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وانتظم محمود كهربا، لاعب الفريق، في تدريبات الكرة بالفريق اليوم الأربعاء، بعد أن غاب عنها أمس بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن كهربا أجرى مسحة طبية للاطمئنان على حالته وجاءت نتيجتها سلبيةَ.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الحديث خلال محاضرة الفيديو، التي استمرت ٤٠ دقيقة مع اللاعبين عن مباراة وادي دجلة المقبلة، وأبرز مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس.

وواصل محمد محمود وجيرالدو وجونيور أجايي، لاعبو الفريق، تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني محمد محمود من الإصابة في الركبة، في حين يعاني جيرالدو من الإصابة في عضلة السمانة، في الوقت الذي يعاني فيه جونيور أجايي من الإصابة في الوتر الوحشي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.

يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.