رسميًا.. تأجيل مباراة توتنهام وفولهام في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تأجيل مباراته ضد فولهام التي كان مقررًا إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة بريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق الضيف.

وأصدر توتنهام بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "نؤكد أن مباراتنا ضد فولهام ، المقرر إجراؤها مساء اليوم (الأربعاء 30 ديسمبر) ، قد تم تأجيلها".

وأضاف: "أبلغتنا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالقرار اليوم ، حيث طلب فولهام التأجيل بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه وموظفيه".

وتابع: " الجميع في توتنهام يتمنى أطيب الشفاء الآمن والسريع لجميع المصابين".

وأتم: "سيتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، قد انتقد تأخر الإعلان الرسمي عن تأجيل المباراة وقام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لحال لاعبيه في مقر إقامة سبيرز قبل المباراة المرتقبة.

وكانت رابطة بريميرليج قد أعلنت أمس الثلاثاء نتائج المسحات الخاصة بالفترة بين 21 ديسمبر وحتى 27 من الشهر ذاته والتي أسفرت عن تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابات منذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن تلك المباراة هي الثانية خلال الجولة الـ16 التي يتم تأجليها بسبب فيروس كورونا بعد تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون التي كان مقررًا لها يوم الاثنين الماضي للسبب ذاته.