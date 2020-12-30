المقاولون يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلى في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي المقاولون العرب والبنك الأهلى، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة، من الدورى المصرى الممتاز .

وقدم لاعبو البنك الأول أداء متميزا

علي مستضيفهم المقاولن العرب في الشوط الأول ، من خلال الإستحواز علي الكرة ، وكثرة التمريرات ، فيما حاول المقاولون العرب أن يصل إلي مرمي الخصم أكثر من مره ، إلا أن الدفاع منهم .

يذكر ان بدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل يضم كلا من : -

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: أمير عابد، خالد الحسيني، محمد سمير ثابت، حسن الشامي

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري

في الهجوم: محمد عصام، حمدي زكي، لويس إدوارد