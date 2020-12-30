موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة دجلة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الحديث خلال محاضرة الفيديو، التي استمرت ٤٠ دقيقة مع اللاعبين عن مباراة وادي دجلة المقبلة،

وأبرز مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

تدريبات استشفائية لطاهر محمد طاهر في الأهلي

خاض طاهر محمد طاهر، لاعب

وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أمس عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.