فولهام يصدر بياناً عقب تأجيل مباراته مع توتنهام

أصدر نادي فولهام منذ قليل بيانا بشأن تأجيل مبارته مع نظيره توتنهام، والتي كان من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة من السادسة عشر من الدورى الإنجليزى .

وأكد نادي فولهام في بيان له غبر موقعه الرسمى منذ قليل ، تأجيل مباراته مع فريق توتنهام الإنجليزى ، والتي من كان من المقرر لها أن تقام اليوم.

أضاف البيان أن قرار تأجيل

المبارة جاء بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول للنادي والطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد ، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابيتها.

وأشار البيان إلي أن القرار جاء بعد مناقشات مع رابطة الدورى الإنجليزي ، بناءً علي توجيهات من منظمة الصحة العامة في إنجلترا.