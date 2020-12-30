تدريبات استشفائية لـ طاهر محمد طاهر في الأهلي

خاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أمس عودة اللاعبللمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل.
الأهلي يكشف موعد عودة أجايي وجيرالدو للتدريبات الجماعية
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، سينتظم في التدريباتالجماعية خلال عشرة أيام.
أضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.
كما أكد عبدالحفيظ أن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريباتالجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.
وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.
يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
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