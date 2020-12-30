أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل فريقه أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. جاء تشكيل المقاولون للمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: أمير عابد، خالد الحسيني، محمد سمير ثابت، حسن الشامي

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري

في الهجوم: محمد عصام، حمدي زكي، لويس إدوارد



كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.