تأجيل مباراة توتنهام وفولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام عن تأجيل مباراته اليوم أمام فولهام، والتي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلغاء المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم إبلاغ الناديين من قبل رابطة البريميرليج بإلغاء المباراة،

على أن يتم تحديد موعدًا لها في وقت لاحق، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في فريق فولهام.

وتعد تلك المباراة هي الثالثة التي تم تأجيلها في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.