كوفيد-19 يضرب من جديد..تأجيل مباراة توتنهام وفولهام في الدوري الانجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة توتنهام وفولهام، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعه الرسمي، أن المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، تم تأجيلها عقب إجتماع لمجلس إدارة الرابطة عصر اليوم .

وأضافت الرابطة في بيانها، أن فولهام تقدم بطلب لتغيير موعد المباراة عقب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك ظهور أعراض على عدد من اللاعبين اليوم.

وتابعت الرابطة أن مجلس الإدارة قرر على الفور الاستعانة بنصيحة المستشارين الطبيين للرابطة، ليتخذ بعد ذلك قرارًا بتأجيل المباراة كإجراء احترازي لحماية اللاعبين والموظفين ووضعها كأولوية، فيما ستخضع كل المجموعة للفحوص بشكل فوري.

وواصل البيان: “نظرًا لوجود أعداد قليلة من العينات الإيجابية في الأندية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد على ثقتها في بروتوكول مكافحة كورونا والذي سيمكنها من إقامة كل المباريات مثلما هو مُحدد”.

وذكر البيان : “الرابطة تتمنى الشفاء العاجل لكل من تعرضوا للإصابة بكورونا، وسنقوم بإعادة جدولة المباراة المؤجلة بين توتنهام وفولهام في الوقت المناسب”.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.