يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر اهداف مباراة الوداد وخريبكة في كأس العرش المغربي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020، بالدور ال32. ينطلق البث المباشر لمباراة الوداد وأولمبيك خريبكة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب الفوسفاط. يُبث لقاء الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكه عبر شاشة القناة المغربية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي “خليل فايد”. ويستهل الوداد الرياضي مشواره فى الكأس من الدور الـ32 بمعنويات مرتفعة بعد ان حقق الفوز فى مباراته الاخيرة فى الدوري المغربي على المغرب الفاسي بهدف نظيف. على الجانب الآخر يلعب أولمبيك خريبكه فى الدوري المغربي الدرجة الثانية، وكان قد حقق الفوز فى مباراته الاخيرة امام الكوكب المراكشي بنتيجة 2-صفر. يذكر ان اخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى الدوري المغربي الموسم المنصرم والذي شهد فوز الوداد بنتيجة 3-2، واقيم اللقاء على المركب الرياضي محمد الخامس. اضغط هنا لمتابعة بث مباشر اهداف مباراة الوداد وخريبكة في كأس العرش المغربي الوداد 0-0 خريبكة كأس عرش الملك (دور 32) ملعب الفسفاط جارية اقرأ ايضا..

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد اهداف مباراة الوداد وخريبكة في كأس العرش المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.