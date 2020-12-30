صدمة لعشاق الدوري الانجليزي..رابطة الأندية تناقش تجميد المسابقة بسبب كوفيد-19!

تلقى عشاق الدوري الانجليزي الممتاز صدمة كبيرة بعد الأقاويل المنتشرة بشكل واسع حول إمكانية تجميد مسابقة الدوري لمدة أسبوعين بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد اذ سجلت انجلترا أمس الثلاثاء أكثر من 53 ألف حالة في 24 ساعة فقط.

وأشارت التقارير إلى وجود نقاش حول تجميد النشاط الكروي لمدة أسبوعين من قبل فرق الدوري الانجليزي الممتاز بعد الارتفاع السريع في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في صفوف الأندية وأرجاء البلاد عامةً، ومع ذلك، نفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز أن يقدم أي فريق اقتراحًا لبحث الأمر، ولا يتوقع أن تجتمع الأندية حتى أواخر الشهر المقبل.

وأكدت رابطة أندية الدوري الانجليزي الممتاز وجود 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في الجولة الأخيرة من الاختبارات، بزيادة 11 حالة عن هذا الوقت الأسبوع الماضي.

واضطرت الرابطة إلى تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في جوديسون بارك ليلة الاثنين عندما ثبتت إصابة خمسة آخرين من لاعبي الفريق الزائر بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: “يمكن للدوري الانجليزي اليوم أن يؤكد أنه في الفترة ما بين الاثنين 21 ديسمبر والأحد 27 ديسمبر، تم اختبار 1479 لاعباً وطاقم عمل للنادي لاختبار فيروس كورونا، ومن بين هؤلاء، كان هناك 18 اختبارًا إيجابيًا جديدًا”.

وأضاف بيان الرابطة: “يقدم الدوري الانجليزي الممتاز هذه المعلومات المجمعة لأغراض النزاهة والشفافية في المنافسة. ولن تقدم الدوري أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد وستعلن النتائج بعد كل جولة من الاختبارات”.

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