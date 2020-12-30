الدوري السعودي | سيطرة الاتفاق والاتحاد على جوائز الأفضل في ديسمبر

سيطر فريقا الاتفاق والاتحاد على جوائز الأفضل لشهر ديسمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، وذلك عن الجولات من السابعة إلى العاشرة بالمسابقة.

فقد حقق خالد العطوي ونعيم السليتي من فريق الاتفاق، والبرازيلي مارسيلو جروهي وسعود عبد الحميد من فريق الاتحاد أفضلية الفروع الأربعة من الجائزة.

وأعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين فوز خالد العطوي مدرب الاتفاق بجائزة أفضل مدرب لشه ديسمبر، فيما حقق لاعبه التونسي نعيم السليتي جائزة أفضل لاعب.

أما جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واعد، فقد ذهبتا إلى البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد وزميله في الفريق نفسه سعود عبد الحميد، على الترتيب.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.