ميسي يثير بيكهام بشراء منزل في ميامي كلفه 8 مليون يورو!

اتخذت قصة انتقال ليونيل ميسي منعطفًا آخر بعد أن قيل إنه قد ينتهي به الأمر بالبقاء في برشلونة لمدة عامين آخرين، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه قد حدد بالفعل وجهته في مدينة ميامي، ما يجعل فريق ديفيد بيكهام الأقرب للظفر بخدمات الاسطورة الارجنتينية.

واقترب ميسي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، من إنهاء فترته التي دامت 19 عامًا مع العملاق الكاتالوني في آخر فترة انتقالات بعد أن أخبر النادي عبر بوروفاكس أنه يريد الرحيل، قبل أن ينتهي الأمر بالأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا بالبقاء بسبب التهديد بمعركة قانونية طويلة، لكنه لا يزال مرتبطًا بالخروج من الكامب نو.

وعلى الرغم من أنه لا يفتقر إلى الخيارات حول المكان الذي يمكن أن يذهب إليه بعد ذلك، إلا أنه تم الكشف عن شرائه لشقة فاخرة بقيمة 8 مليون يورو في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يشير إلى أن عقله قد اتخذ بالفعل الخطوة المقبلة.

وتزعم التقارير في إسبانيا أن ميسي سيستمر مع برشلونة لعامين إضافيين، وسينتقل بعد ذلك إلى أمريكا وسيستقر في ميامي، حيث يمتلك بالفعل شقة بقيمة 8 مليون يورو في برج “بورش ديزاين” الفاخر.

وتم إدراج إمكانية إجتماع ميسي مجدداً مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي بينما سيسعى باريس سان جيرمان إلى لم شمله مع نيمار جونيور.

ومع ذلك، وفقًا لـكادينا سير، من المقرر أن يلغي ميسي خطط الخروج من برشلونة في الوقت الحالي وبدلاً من ذلك يمدد إقامته حتى عام 2023 قبل القيام بالخطوة الأخيرة في مساره والانتقال إلى الفريق المملوك للنجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام للتقاعد هناك.

ويزعم تقرير كادينا سير كذلك، إلا أن ميسي يريد أن يذهب أطفاله إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة قبل الذهاب إلى الجامعة.

وتضيف الإذاعة الاسبانية أيضًا أن الأرجنتيني لديه بالفعل منزل في فلوريدا، حيث اشترى شقة بقيمة 7.25 مليون جنيه إسترليني في برج بورش ديزاين الفاخر قبل عام ونصف.

وتم افتتاح المبنى الشاهق، الذي يتميز بأماكن المعيشة المطلة على المحيط ومصعد منفصل لسيارتك، في عام 2014 ويقع على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من استاد إنتر ميامي.

مؤشرات الانضمام إلى فريق ديفيد بيكهام “إنتر ميامي”

وأضاف تقرير “كادينا سير”، بأن ميسي مستعد لرؤية مسيرته مع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي، حيث اعترف الأرجنتيني مؤخرًا أن الانتقال إلى الولايات المتحدة أمر يثير اهتمامه.

وكشف ميسي في مقابلة حديثة مع قناة لاسيكستا، أنه سيكون مهتمًا بالانتقال إلى الولايات المتحدة في مرحلة ما من حياته المهنية.

وقال قائد برشلونة “أود أن ألعب في الولايات المتحدة وأن أجرب الحياة والدوري هناك.. لكن في النهاية أعود إلى برشلونة بشكل ما”.

وختم قائلاً: “لا أفكر كثيرًا في المستقبل على المدى القصير وأريد فقط أن أرى كيف ينتهي الموسم”.

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