اخبار السعودية | لوشيسكو يصدم الرومانيين ويؤكد: لم أحضر إلى الهلال من أجل الأموال

أكد مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، أنه لم يوافق على تدريب الزعيم بحثًا عن الأموال كما يتردد في رومانيا، موضحًا أن البعض يُعاني من الجهل بقوة منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، ولا يعلم عما يتحدث.

وكان لوشيسكو قد حضر إلى تدريب الهلال في صيف عام 2019، قادمًا من باوك اليوناني، بعد مسيرة رائعة في بلاد الإغريق، توج من خلالها بالثنائية المحلية.

وفي تصريحات حصرية عبر صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية، قال مدرب الهلال “من ينتقد قرار انتقالي إلى الدوري السعودي فهو جاهل، لا يعلمون أن المنافسة صعبة جدا، حيث يوجد 7 أجانب في كل فريق، يتم جلبهم بمبالغ عالية وهم من العيار الثقيل، كما أن العناصر المحلية يتمتعون بقدرات بدنية وفنية عالية”.

وأشار رازفان إلى أنه يتقاضى مع الهلال 3 أضعاف ما كان يحصل عليه في باوك، لكن هذا الأمر لم يكن السبب في موافقته على عرض الزعيم، مضيفا “الهلال بالفعل ناد كبير وشاركنا العام الماضي في كأس العالم للأندية، وقد أظهرنا قوتنا أمام أبطال مختلف قارات العالم”.

وأنهى مدرب الهلال تصريحاته للمصدر الروماني “الأندية السعودية تعاقدت مع مدربين أجانب من مختلف القارات، وهذه ميزة إضافية للدوري. بكل صراحة كرة القدم في السعودية أعلى وأفضل بكثير من رومانيا”.

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