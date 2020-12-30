بث مباشر | مشاهدة مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المقاولون العرب والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “المقاولون العرب والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “محمد الكواليني”، وتقام على “ملعب المقاولون العرب”، بإدارة من الحكم المصري “محمد يوسف”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة المقاولون العرب والبنك الاهلي في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

استمرت معاناة نادي “المقاولون العرب” تحت قيادة المدرب “عماد النحاس” في الجولة الماضية عندما تعرض للخسارة الثالثة على التوالي أمام “الانتاج الحربي”، وقبل ذلك خسر امام “الزمالك” في الجولة الأولى، و”وادي دجلة” في الثانية.

وسجل نادي المقاولون العرب هدف واحد فقط، وتلقت شباكه 5 أهداف، ويطمح اليوم إلى وضع حد لهذه الأرقام والنتائج السلبية بتحقيق الفوز على “البنك الاهلي” الذي لن يتنازل هو الآخر عن تحقيق الفوز أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل لمواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب “محمد يوسف”، ما يجعلنا أمام مباراة مثيرة وممتعة.

وحقق “البنك الاهلي” الفوز الأول في تاريخه بالدوري المصري الممتاز والوحيد حتى الآن أمام “الانتاج الحربي” في الجولة الثالثة، وتعادل في مباراتين وتلقى خسارة وحيدة على يد “سيراميكا”.

ويتمتع نادي البنك الاهلي بخط هجوم جيد إلى حد ما إذ سجل 5 أهداف في 4 مباريات، وعلى مستوى الدفاع تلقت شباكه 4 أهداف بمعدل هدف واحد في المباراة الواحدة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلي اليوم

المقاولون العرب 0-0 البنك الاهلي

الدوري المصري (الجولة الخامسة)

ملعب المقاولون العرب

جارية

تشكيلة المقاولون: محمود حسن _ الشامي _ الحسيني _ محمد سمير _ امير عابد _ محمد مجلي _ ابراهيم صلاح _ محمد عصام _ يوسف الجوهري _ هينيستروزا قرطبة _ حمدي ذكي.

تشكيلة البنك الاهلي: الزنفلي _ مجدي بهاء _ محمد كوفي _ محمد ضبش _ اسامة ابراهيم _ حسام سيد _ محمد فخري _ احمد ياسر _ احمد علي.

..