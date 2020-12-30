اخبار مصر | الزمالك يُعلن تخلص طارق حامد من كوفيد-19

أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأربعاء سلبية المسحة الثانية التي خضع لها طارق حامد لاعب الفريق الأول بالنادي، لتؤكد شفائه التام من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- .
وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك اليوم الأربعاء إن المسحة الأولي التي خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضي جاءت سلبية، وجاءت المسحة الثانية سلبية لتؤكد شفائه تمامًا.
وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا، بعد غيابه خلال الفترة الماضية .
وا??ضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدا الخميس.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل على ملعب استاد “بتروسبورت” في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
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