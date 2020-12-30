اخبار الامارات | طموح الجزيرة بالفوز السابع على التوالي يصطدم بعقبة العين

يصطدم طموح الجزيرة بتحقيق فوزه السابع تواليًا واستمرار مطاردة الشارقة المتصدر بعقبة العين، وذلك عندما يحل ضيفًا عليه الخميس في المرحلة الثانية عشرة قبل الأخيرة من ذهاب الدوري الإماراتي.

وحقق الجزيرة 6 انتصارات تواليًا وضعته في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة مع الشارقة الذي كان آخر فريق فاز عليه (1-صفر) في المرحلة الخامسة في 7 نوفمبر.

كما حقق الجزيرة أرقامًا مُميزة في المباريات الست، بتسجيله 19 هدفًا ولم يدخل مرماه سوى 3 أهداف كانت أمام شباب الاهلي (3-5)، قبل أن يُحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات.

وقد تتوقف كل هذه الأرقام المميزة للجزيرة أمام العين الذي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وهو يدرك جيدًا أن أي تعثر له قد يعني تقلص حظوظه في المنافسة على اللقب.

واعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بصعوبة المباراة “أمام فريق كبير وصعب سنظهر له كل الإحترام لأن النتائج التي حققها لا تعكس حقيقة مستواه”.

وتابع “ذاهبون الى العين من اجل الفوز، ويجب المحافظة على أسلوبنا المعتاد لتحقيق هدفنا”.

ويعد الجزيرة أكثر فرق البطولة إمتاعًا وحفاظًا على التوازن بين الدفاع والهجوم، ليتصدر أكثر الفرق تسجيلًا (26 هدفًا) وأقلها استقبالًا للأهداف مع بني ياس (9 أهداف).

من جهته، توقع البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين “مباراة قوية امام الجزيرة الذي يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، ويحتل صدارة الترتيب بالشراكة مع الشارقة، ويضم في صفوفه لاعبين جيدين وطريقتهم في اللعب مميزة”.

ويأمل الشارقة أن يستفيد من خوضه مباراة سهلة الخميس أمام ضيفه عجمان الثالث عشر قبل الأخير بثلاث نقاط، لفك ارتباطه مع الجزيرة في حال تعثره.

لكن عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة الذي سبق له التعادل مع خورفكان الحادي عشر 1-1 ووجد صعوبة بالغة في تخطي حتا الأخير 3-2 في المرحلة الماضية، حذر من استسهال المهمة أمام عجمان.

وقال العنبري “لا توجد مباريات سهلة واخرى صعبة، وهو ما يفرض علينا التعامل بجدية مع عجمان الذي اعتاد تقديم مستويات جيدة امام فرق المقدمة”.

ويلعب الخميس أيضًا الفجيرة الثاني عشر (7 نقاط) مع خورفكان، والاتحاد كلباء السابع (18 نقطة) مع حتا الذي يملك نقطة واحدة ولم يعرف طعم الفوز حتى الان.

ويشهد ختام المرحلة الجمعة مباريات قوية، حيث سيكون النصر الثالث (23 نقطة) في اختبار صعب أمام ضيفه الوحدة السادس (18 نقطة)، وبني ياس الرابع (20 نقطة) أمام ضيفه الظفرة العاشر (15 نقطة)، وشباب الأهلي الثامن (15 نقطة) أمام الوصل التاسع بنفس الرصيد.