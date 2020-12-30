بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإلتشي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وإلتشي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة ريال مدريد وإلتشي على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، بإدارة من الحكم الاسباني “فيغويروا فاسكيز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

بعدما حقق الصاعد حديثًا “إلتشي” انطلاقة قوية في الدوري الاسباني بإنتصاره في ثلاث من أول 5 مباريات، دخل الفريق في سلسلة من النتائج السلبية إذ لم يتذوق طعم الفوز في ثماني مباريات متتالية (تعادل في 3، وخسر 5)، ما جعلهم يتأرجحون على حافة منطقة الهبوط.

ولم يفز إلتشي على أرضه في اخر 4 مباريات في الدوري الاسباني، تعادل في 3، وخسر في مباراة واحدة، ولكنهم نجحوا في الصمود امام ريال مدريد في الشوط الأول من آخر مباراتين جمعتهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وسيسعى اليوم إلى الصمود لشوطين للخروج بالتعادل على أقل تقدير.

في المقابل وجد “ريال مدريد” ضالته واستعاد نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الاسباني وذلك بعدما كان مدربهم “زين الدين زيدان” مهدد بالإقالة بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتطور خط هجوم ريال مدريد بشكل ملحوظ في اخر 4 مباريات، إذ سجل 2.5 هدف في المتوسط ​​لكل مباراة، وهو تحسن ملحوظ عن متوسط ​​1.55 الذي سجلوه في اول 11 لقاء في الدوري الاسباني.

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق الاهداف عن المتصدر “اتلتيكو مدريد” الذي سيلعب اليوم قبل بداية اللقاء امام “خيتافي”، كما يمتلك مباراة مؤجلة.

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