برشلونة يؤكد حاجة نجمه لعملية جراحية في الركبة بعد تعرضه لإصابة أمام إيبار

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء أن لاعبه فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح النادي :”الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى.”

وأضاف :”علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح (جراحة بالمنظار)، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.”

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 / 1 أمس الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.