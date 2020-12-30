بث مباشر | مشاهدة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

وتقام مواجهة ليفربول ونيوكاسل على ملعب “سانت جيمس بارك”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

خسر نيوكاسل آخر 15 مباراة في البوكسينج داي، كما خسر في آخر خمس مباريات امام ليفربول، ويدخل صدام اليوم دون تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الانجليزي، والأكثر من ذلك انه فشل في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خاضها على ملعبه سانت جيمس بارك.

ويتواجد نيوكاسل في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط، وبفارق 5 نقاط عن المركز العاشر، ويمتلك مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر أصيب ليفربول بخيبة أمل كبيرة بعدما فرض عليه “وست بروميتش ألبيون” التعادل في الجولة الماضية، ما منح مانشستر يونايتد فرصة ذهبية لتلقيص الفارق إلى نقطتين وهو ما حدث بالفعل بعد فوزه في الدقائق الأخيرة من مباراته امام “ولفرهامبتون” في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 9، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة قاسية امام “أستون فيلا”، وسجل لاعبوه 37 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة.

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